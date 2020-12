Bouw laatste fase Strijp-S in Eindhoven kan al in 2023 starten; geen plaats voor Glaskring

EINDHOVEN - Mogelijk al in 2023 kan de bouw starten van de eerste van 1000 woningen in fase 4 van Strijp-S, tussen de Kastanjelaan en de Torenallee in Eindhoven. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om het plan daarvoor vorm te geven.

,,We zijn druk doende om de plannen op Strijp-S een vervolg te geven in de laatste planfase 4. Maar het is een grote opgave. Het gaat om ongeveer een kwart van Strijp-S", aldus directeur Thijs van Dieren van Park Strijp Beheer, het samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven en VolkerWessels, mede-eigenaar en ontwikkelaar.

Donna en Bold worden al gebouwd

Van Dieren hoopt met de nieuwbouw in dit laatste deel van Strijp-S aan te kunnen sluiten bij de bouw in de spoorzone. Daar is gestart met het werk aan de laatste gebouwen, Donna langs het Klokgebouw en Bold op de hoek met de Glaslaan. ,,Die zijn in 2022 en 2023 klaar. Het zou mooi zijn als we dan door kunnen bouwen", aldus Van Dieren.

Volledig scherm Kantoorgebouw Bold op Strijp-S in Eindhoven. © SDK Vastgoed

Het gaat om het gebied tussen Glaslaan, Kastanjelaan, busbaan en Torenallee. Behalve VolkerWessels en de gemeente zijn daar ook de woningcorporaties Woonbedrijf en Trudo, Spoorzone BV (onder andere ING Vastgoed) en Maatschappij Glasgebouw (onder ander Interesting Vastgoed van Toon de Koning) betrokken.

Volledig scherm EINDHOVEN ED2020-7252 Parking Microlabs-Strijp-S © Jean Pierre Reijnen/DCI Media Volledig scherm Eindhoven ED2020-5670 Nieuwbouw *Spoorzone* *Strijp-S* © Kees Martens/DCI Media Belangrijk gesprekspunt tussen de partijen is wat er met de bestaande werkpanden als Glasgebouw, Bosch-kantoor, SX, Microlab en Videolab moet gebeuren. Een deel zal zeker blijven staan, zegt Van Dieren. ,,Die gebouwen zijn voor veel ondernemers een thuis geworden, daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan.” Tot nu toe zijn de panden slechts tijdelijk beschikbaar, tot 2025 is altijd gezegd, daarna zouden ze gesloopt worden.

Aanvankelijk was op Strijp-S een verdeling gemaakt van werken aan het spoor en wonen tussen de Philitelaan en de Kastanjelaan. Die strenge scheiding is losgelaten bij het actualiseren van het bestemmingsplan enkele jaren geleden. ,,Dat zien we in de spoorzone ook al. In gebouw Donna komen zelfs woon- en werklofts te koop en werkplekken te huur op één locatie. De bebouwing in fase 4 zal bijna zeker ook een mix worden van wonen en werken. Bestaande panden krijgen daar ook een rol in.”

Volledig scherm EINDHOVEN ED2020-7252 Parking Bosch-Strijp-S © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Als er gebouwd gaat worden in dit deel van Strijp-S zullen ook de twee grote parkeerterreinen verdwijnen. Volgens Van DIeren is daar al op ingespeeld door de bouw van meer parkeerplekken dan strikt noodzakelijk bij de nieuwbouw in de spoorzone. En verder zullen er ook in fase 4 zelf nog parkeerplaatsen aangelegd moeten worden, al zal dat niet op het maaiveld zijn.

Volledig scherm The New Block, 'clubhuis' voor circulair bouwen, op Strijp-S aan de Glaslaan/Torenallee in Eindhoven. © The New Block/Buro Kade

Glaskring Woonbedrijf

De snelle ontwikkeling betekent wel dat Woonbedrijf gaat omkijken naar een nieuwe locatie voor de bouw van 15 circulaire woningen in het project Glaskring, naast The New Block aan de Glaslaan. Die zouden immers nog maar een paar jaar kunnen blijven staan, als het tegenzit. Vijf jaar was feitelijk al te kort, maar nog minder maakt het onmogelijk om de woningen rendabel te kunnen bouwen. Daarom gaat de woningbouwcorporatie nu op zoek naar een andere plek om de huizen van hergebruikte materialen te bouwen.

Floor baalt van uitstel en zoekt andere woonruimte

,,Dat is wel balen", zegt Floor Depla, een van de toekomstige huurders die bij het project is betrokken. ,,We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest en we waren er bijna. Ik heb nu het geduld niet meer om nog te wachten op een nieuwe locatie. Want hoe lang gaat dat duren? En waar is het dan? Terwijl we er eigenlijk voor kerst al in hadden moeten trekken.” Wel heeft Woonbedrijf aangeboden nu te helpen met andere huisvesting. ,,Dat hoeven we gelukkig niet zelf uit te zoeken. En ik ben nu ook wel toe aan mijn eigen plekje.”

Volledig scherm Drie toen nog toekomstige bewoners van De Glaskring, de circulaire woningen die Woonbedrijf wil bouwen op Strijp-S in Eindhoven, bij de start van het project. Rechts Floor Depla. © Michel Theeuwen

Het project heeft sowieso al vertraging opgelopen. Het is niet eenvoudig om de huizen te ontwerpen en de materialen te vinden. Ook de financiering is niet gemakkelijk omdat het om een nieuw concept gaat. Daar kwam volgens Woonbedrijf nog eens de coronatijd bovenop waardoor overleggen ook moeilijker was.