Bouw nieuwe Labrehuis Eindhoven kan beginnen

Vrees voor overlast

Het nieuwe Labrehuis bestaat straks uit twee delen. Een deel met vier verdiepingen met in totaal tachtig studio's, een ontmoetingsruimte en dienstruimtes voor het personeel van Neos. In het gedeelte met twee verdiepingen komen nog zestien zelfstandige appartementen. Over de komst van het nieuwe pand werd lang gesproken. Vooral uit de omliggende wijken was er in eerste instantie onvrede over het beheersplan. Bewoners vreesden meer overlast. Uiteindelijk werd er afgesproken dat er straks maximaal 96 bewoners wonen in het nieuwe onderkomen.