Bouw sociale huurwoningen Woonbedrijf in Lijmbeek Eindhoven begonnen

Het zijn sociale huurwoningen zonder gasaansluiting. Dat komt niet alleen tot uiting in de aanleg van elektrische verwarming in combinatie met vloerverwarming, de huurders zullen ook anders moeten gaan koken, op inductieplaten. ,,We maken onze huurders dan altijd wegwijs in hun nieuwe huis", vertelt Stan van den Thillart van Woonbedrijf. ,,Maar ze hebben dan bij de verhuizing wel meer aan hun hoofd. Vandaar dat we in dit project de nieuwe huurders willen begeleiden, ook als ze er al wonen. We kijken dan mee hoe het met het energieverbruik gaat - als ze dat willen - en waar ze tegenaan lopen. Ook kunnen huurders iemand bellen als ze vragen hebben."