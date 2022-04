Bouw van eerste twee woontorens op Campina-terrein De Caai in Eindhoven deze zomer van start

Zuid­oost-Bra­bant vol aan de bak met opvang vluchtelin­gen uit Oekraïne

GELDROP - Na twee jaar coronacrisis is het voor de veiligheidsregio's nu alle hens aan dek om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in goede banen te leiden. In Zuidoost-Brabant zijn ze er in organisatorisch opzicht inmiddels klaar voor, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de toekomst.

14 april