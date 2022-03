Bouw van Mrs Park verloopt voorspoedig, hippe horecazaak aan het water in Meerhoven kan bijna open

Meerhoven krijgt met Mrs. Park een gemoedelij­ke plek aan het water

EINDHOVEN - Het heeft even geduurd, maar er komt nu toch echt een horecazaak in het park van Meerhoven. De eerste paal voor Mrs. Park is deze week symbolisch in de grond geslagen. De deuren aan de plas in Park Meerland gaan in het voorjaar volgend jaar open.

