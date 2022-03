Bouw woontorens in centrum Eindhoven opnieuw maanden vertraagd door rechtszaken

NIEUWS PSV blijft inzetten op Van Nistelrooy als trainer, nu in combinatie met Fred Rutten als eerste assistent

Bij PSV is Ruud van Nistelrooy nog steeds de belangrijkste kandidaat om komend seizoen de opvolger van Roger Schmidt te worden. De coach van Jong PSV gaf eerder dit kalenderjaar aan nog niet beschikbaar te zijn, maar is nu toch weer in beeld om trainer van PSV 1 te worden.

21 maart