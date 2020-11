Bouw XL-testlocatie in Eindhoven van start, GGD gaat ook sneltesten afnemen

Autodealer Driessen start ‘vervoers­win­kel’ in Eindhoven­se binnenstad

20 november EINDHOVEN - Nog even een auto en een fiets regelen tijdens een rondje shoppen in de Eindhovense binnenstad. Alsof het een nieuwe smartphone is. Regionale autoreus Driessen Autogroep in Eindhoven en Helmond gooit het roer om en opent komend jaar een winkel in de stad. Klanten regelen daar hun auto voor het komend jaar, leasen direct een e-bike en boeken een deelscooter. En zo draait het niet meer om bezit, maar om het gebruik.