Bouw zoekt kleinere klussen dus het is nu de tijd om te verbouwen

EINDHOVEN - Wie zijn huis wil verbouwen, is nu goedkoper uit dan voorheen en kan makkelijker een aannemer vinden. De oorzaak: bouwbedrijven hebben als gevolg van de crises rond stikstof en PFAS veel minder grote nieuwbouwprojecten en zijn dus meer in voor kleinere klussen.

,,Je ziet een verschuiving in de markt'', stelt woordvoerder Richard Massar van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven is het de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. ,,Bedrijven doen er alles aan om hun mensen aan de gang te houden. Dat betekent dat ze met hun prijzen lager gaan zitten, bouwen wordt weer goedkoper.''

De stagnatie in de bouw heeft volgens economen van ABN Amro een mindere groei van de economie tot gevolg dan eerder voorzien. Een paar weken geleden becijferde de bank de groei in 2020 op 1,2 procent. In een nieuwe prognose komt de bank uit op 0,9 procent, met name door de hapering in de bouw.

Veel grote bouwprojecten, die vaak door grote bouwbedrijven worden uitgevoerd, liggen nog stil omdat er een probleem is met vervuilde grond en de stikstof die bij het bouwen vrijkomt. Kleinere bouwprojecten zijn minder vaak vergunningsplichtig en kunnen makkelijker doorgaan. Vandaar dat ook grotere bedrijven zich op deze markt begeven.

Bij Bouwbedrijf Smulders in Oirschot - vijftien man personeel - herkent projectleider Eric van Kuringen het beeld dat Bouwend Nederland schetst. ,,Wij komen bij projecten steeds meer grotere aannemers tegen die je anders niet ziet als concurrent. Hetzelfde zag je bij de economische crisis van 2008. Maar toen zag je ook dat grotere bedrijven het moeilijk hebben met kleine verbouwingen. Ze hebben veel overhead. Wij niet."

Een zegsman van Bouwbedrijf Rooijakkers uit Helmond ziet dat mechanisme ook. ,,Als de grote bedrijven bovenaan niet vooruit kunnen, dan gaan ze naar beneden kijken en komen ze op ons deel van de markt terecht, de vrije sector." Rooijakkers doet aan nieuw- en verbouw in het duurdere segment particuliere woningen. ,,Bij ons is het gelukkig nog niet zo dat de prijzen ook gedaald zijn."

Nabije toekomst

De woordvoerder van Rooijakkers vraagt zich af of (ver)bouwen in de nabije toekomst wel echt goedkoper wordt. ,,Volgend jaar komen er weer prijsstijgingen voor bouwmaterialen aan. Het lijkt me dus sterk dat de tarieven blijvend zullen dalen. Of bedrijven moeten onder de marktprijs gaan werken."