Bouw zonnepark Welschap op Vliegbasis Eindhoven van start

Op enkele paneeldelen na is het complete park ‘uitverkocht'. Afnemers zijn bewoners van Eindhoven, Veldhoven, Eersel, Oirschot en Best. Naar schatting gaat het zonnepark per jaar zo'n 3 miljoen kwh aan stroom leveren; voldoende voor alle deelnemers om in eigen behoefte te voorzien. Het initiatief voor het zonnepark werd twee jaar geleden genomen door de Vliegbasis Eindhoven, in het kader van zijn duurzaamheidsagenda en in een poging om met de omgeving op een positieve manier in contact te komen.