Bouwbedrijf Hurks steunt Stadsakkers in Eindhoven met 3.000 euro; zaden voor aanplant kunnen gekocht worden

EINDHOVEN - Bouwbedrijf Hurks doneert 3000 euro aan stichting Stadsakkers in Eindhoven, zodat de nodige zaden voor het nieuwe seizoen gekocht kunnen worden. Daarmee is ook de oogst voor de Voedselbank weer veilig gesteld.

Het was directeur Geert Hurks zelf die het initiatief nam voor de donatie. Hurks BV had al contact met Stadsakkers omdat het bedrijf een donatie-actie houdt ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan. Uit het fonds van 105.000 euro heeft de stichting ook een afsluitbare zeecontainer gekregen. Die is bedoeld om de tractor veilig op te bergen; eerder werd die al eens in brand gestoken en gestolen.

Stadsakkers niet zeker van voortbestaan

,,De stichting die de akkers met vrijwilligers bewerkt is niet zeker van haar voortbestaan als er niet snel hulp komt. Dat greep me aan, zeker in deze tijd zo net voor de feestdagen. De donatie past ook in onze opvatting over duurzaamheid", laat Geert Hurks weten. De 3.000 euro komen ook uit het fonds 105 jaar Hurks.

Volledig scherm Geert Hurks © DO

Stadsakkers hoorde onlangs dat er geen gemeentesubsidie komt. Bedrijven steunen steeds vaker specifieke projecten; ze dragen geen geld meer bij. Dat geld is wel nodig om zaden te kopen die in het voorjaar geplant worden. De oogst gaat onder meer naar de Voedselbank en het Leger des Heils.

Secretaris Paul Boel van de stichting is blij met de schenking. ,,Ze reageerden meteen. Dat waarderen we zeer. Nu kunnen we in ieder geval vooruit. We gaan ook nog wat meer acties ondernemen, onder meer met stichting Samen voor Eindhoven. En we maken toch bezwaar tegen het afwijzen van de subsidie door de gemeente. We vinden dat ze ons structureel moeten steunen.” De Stadsakkers heeft jaarlijks 15.000 tot 20.000 euro nodig.