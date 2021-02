Bouwbedrijf Janssen de Jong gaat ook circulair slopen

Door samen te werken met New Horizon voegt Janssen de Jong de tak herontwikkeling toe aan het bedrijf. Daarmee is het naar eigen zeggen in staat om alle diensten in de cyclus van bouw- en vastgoed aan te bieden. New Horizon vergroot op zijn beurt de eigen afzetmarkt in de bouw- en vastgoedwereld en is bij Janssen de Jong direct verantwoordelijk voor de nieuwe tak Urban Mining. Dat is een duurzaam alternatief voor slopen, waarbij materialen worden hergebruikt of elders in de bouw ingezet.

Michel Baars, oprichter/ directeur van New Horizon ziet kansen: ,,Met de financiële steun van Janssen de Jong Groep zijn we in staat om autonoom sneller te groeien, maar we kijken ook nadrukkelijk naar samenwerkingen met andere partijen. Samen hebben we de slagkracht om het speelveld op alle fronten te veranderen.” Voor Ivo van der Mark, CEO van Janssen de Jong Groep, is door de toevoeging de cirkel rond. ,,Door de samenwerking met New Horizon Urban Mining voegen we nu ook herontwikkeling toe. Het was de ontbrekende schakel in ons totaalaanbod.“

In 2025 verwachten Janssen de Jong Groep en New Horizon Urban Mining samen 100 miljoen euro circulaire omzet te realiseren. New Horizon blijft zelfstandig en het team blijft ongewijzigd.

Janssen de Jong Groep bestaat inmiddels tachtig jaar. Het bedrijf heeft dochterondernemingen in Nederland, het Caribisch gebied en Polen.