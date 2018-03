Bouwen aan een 'droomschool' in Eindhoven

In een grote colonne komen alle 313 leerlingen van basisschool Onder de Wieken naar de bouwplaats aan de Heraultlaan in Achtse Barrier. Ze willen niks missen van het leggen van de eerste steen van Spilcentrum De Spaaihoeve, hun nieuwe school.

Leerlingenraad

De architect heeft ook gesprekken gehad met de leerlingenraad. Zij kregen de vraag wat hun school zo speciaal maakt, en ze antwoorrden: ,,Dat is een geheim.” Op aandringen van Voets hebben ze toch hun geheim verklapt, maar voor het publiek wordt dat pas bij de opening in oktober bekend gemaakt.

Julien (11) groep 8 en van de leerlingenraad: ,,Het is heel gaaf. Dat maak je niet vaak mee, dat je mag meepraten over de bouw van je school.” Voordat er gemetseld wordt, zingen en dansen de kinderen op het lied Klaar voor de start van Kinderen voor Kinderen. Na het metselen mogen alle kinderen hun naam op de betonblokken schrijven die voor eeuwig en altijd achter de stenen verdwijnen.

Als afsluiting van de feestelijke gebeurtenis vliegt de confetti in het rond en is het weer tijd om naar school terug te lopen voor een feestelijk drankje.

Basisschool Onder de Wieken zit nu op de Calaislaan, waar zij vorig jaar naar toe zijn verhuisd nadat in juni hun school aan de Mainelaan uitbrandde. Nieuwbouw zat al in de planning, het Spilcentrum is onderdeel van het integraal huisvestingsplan onderwijs van de gemeente Eindhoven. In de Achtse Barrier worden de komende jaren drie spilcentra gebouwd. Alhoewel De planning is dat de school na de herfstvakantie in oktober het nieuwe spilcentrum kan betrekken, samen met partner Korein Kinderplein.