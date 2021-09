Bouwen, ontwerpen, programmeren en kijken, maar vooral zelf doen op de Eindhoven Maker Faire

Weg uit het saaie klaslokaal: leren kan ook creatief zijn, bewijzen Eindhoven­se ontwerpers en scholieren Sint-Lu­cas

21 september EINDHOVEN - Leren kan creatief zijn. Maar niet als je stil moet zitten in de klas. ,,Een platte rekensom blijft niet in het geheugen van leerlingen plakken”, zegt Mitchell Jacobs, oprichter van de Eindhovense ontwerpstudio Tast. ,,Het gaat erom dat ze kennis opdoen in de echte wereld.” Hij vertelt vrijdag over nieuwe manieren van leren tijdens een themadag in de Kazerne in Eindhoven.