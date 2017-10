Bouwer VB Groep uit Eindhoven doet overname in Utrecht

PSV verkoopt al 7.500 kaarten voor benefietduel met Pachuca en rekent op meer

15:55 PSV had woensdagmiddag ongeveer 7.500 tickets aan de man gebracht voor het benefietduel met het Mexicaanse Pachuca, op maandagavond. De verwachting is dat dat aantal de komende dagen nog fors oploopt. "Momenteel komen er nog honderden verkochte kaarten per dag bij", zo gaf PSV-perschef Thijs Slegers woensdagmiddag aan.