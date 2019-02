Bouwers en bewoners bang voor meer giftreinen door Eindhoven en Helmond

De afgelopen jaren reden meer treinen met brandbare gassen en vloeistoffen, ammoniak en giftige vloeistoffen over de Brabantroute dan is afgesproken. Staatssecretaris Van Veldhoven treedt niet tegen de overschrijdingen op, bijvoorbeeld door treinen met gevaarlijke stoffen op bepaalde trajecten tijdelijk te verbieden, laat ze de Tweede Kamer weten. Wel overweegt ze om regels te versoepelen door de zogeheten ‘risicoplafonds’ in het Basisnet aan te passen, waardoor er juist meer ruimte komt voor dit soort vervoer.

Strengere veiligheidseisen kunnen leiden tot kostbare aanpassingen van bouwplannen aan de Brabantroute. Zes gemeenten en de provincie spraken onlangs in een brief aan Van Veldhoven hun bezorgdheid uit over de gevolgen van een verruiming voor een aantal ontwikkelingsprojecten. Wat die gevolgen precies zijn, is een vraag die de gemeenten nog niet kunnen beantwoorden, laat een woordvoerster desgevraagd weten. De focus van gemeenten en provincie is nu om ervoor te zorgen dat de staatssecretaris met hen in overleg gaat, aldus de woordvoerster.

‘Heel kwalijk’

Volgens projectontwikkelaar Toon de Koning van Interesting Vastgoed zal een groei van het gevaarlijkestoffenvervoer over het spoor leiden tot grotere risicocontouren. ,,Het zou zomaar kunnen dat op bepaalde plekken op het traject tussen Fuutlaan en Strijp T straks niet meer te bouwen is: heel kwalijk voor de stadsontwikkeling.” Percelen die al verworven zijn, zijn mogelijk niet of niet geheel te bebouwen, voorziet De Koning: ,,En dan verbrand je kapitaal.”

Ferdinand Gremmen, directeur van SDK Vastgoed en onder meer betrokken bij de ontwikkeling van Strijp-S, rekent op het ‘gezonde verstand’ van gemeente en rijk. In hoeverre toekomstige bouwplannen in het gedrang komen, kan hij nog niet inschatten. ,,Dat zou speculeren zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat de overheid hier groen licht voor geeft, als ze tegelijkertijd wil dat de bebouwing van de stad zich verdicht.”

Hofstraat

Bewoners van de Hofstraat in Eindhoven klagen al jaren steen en been over de hinder van met name zware goederentreinen, die hier op een steenworp afstand voorbij razen. Bewoner Gerard de Bruijn: ,,De limieten op het spoor worden nu al vaak overschreden. Het zou totaal van de pot gerukt zijn, als het goederenverkeer nóg meer mag groeien.” Vorig jaar is een veertigtal huizen geïsoleerd, maar dat heeft volgens De Bruijn nauwelijks geholpen. ,,De maatregelen zijn zo goedkoop mogelijk gehouden, waardoor het effect minimaal is. Het helpt alleen ‘s nachts tegen het geluid van auto’s en fietsers. Maar het geluid van die treinen is er niet minder van geworden.”

In een brief aan de Kamer erkent staatssecretaris Van Veldhoven dat de risicoplafonds op diverse trajecten zijn overschreden, maar is dat het gevolg van de ‘te krappe jas’ die het basisnet voor het spoorvervoer volgens haar al jaren is. ‘Aan de veiligheidsnorm wordt overal voldaan, ook op locaties waar de risicoplafonds worden overschreden. En ook bij een eventuele aanpassing van de risicoplafonds, blijft voldoen aan de veiligheidsnorm een randvoorwaarde’, aldus Van Veldhoven.

Betuweroute

Uit jaarrapportages blijkt dat vooral in 2016 en in iets mindere mate in 2017 de plafonds zijn overschreden. In het basisnet zijn geen maximum aantallen treinen opgenomen. De risicoplafonds geven in feite een veiligheidscontour aan, waarbinnen niet gebouwd mag worden. Aantallen wagons met gevaarlijke stoffen voor de Brabantroute zijn niet gemaximeerd.

De rapportage over 2018 is nog niet gereed. Verwacht wordt dat ook in dat jaar en de komende jaren de normen worden overschreden, als gevolg van werkzaamheden in Duitsland aan het spoor dat aansluit op de Betuweroute.

