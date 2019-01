Bouwexplosie van appartementen in Eindhoven: Straks ken je Strijp-S niet terug

EINDHOVEN - De eerste funderingspalen zijn geboord; een bouwexplosie dient zich aan op Strijp-S in Eindhoven. De komende jaren komen er hier bijna duizend woningen bij, zowel (sociale) huur- als koopappartementen. 'Want daarvan worden er in de stad echt te weinig gebouwd.'

De koopappartementen komen in de toren Next in het rijtje langs het spoor. De bouw daarvan start in het najaar. Eerst wordt gebouwd aan blok S1 (op de foto met nummer 1), met huurwoningen op de locatie waar tot voor kort klimcentrum Monk stond. Hier kan de bouwput gegraven worden.

In april start de bouw van buurman S2 (2 op de foto). Samen zijn ze goed voor driehonderd woningen en daarna is Next (3) aan de beurt met honderd huur- en zestig koopwoningen, vertelt Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed en Spoorzone BV. ,,We willen bouwen voor de inclusieve stad, waar iedereen terecht kan. Sociale huurwoningen zijn er voldoende op Strijp-S, bij Trudo en Woonbedrijf. Wij richten ons op onder meer huurwoningen voor middengroepen en koopwoningen."

Vervolgens richt Gremmen alle aandacht op kantoorgebouwen: naast Next, tussen de Philitelaan en het spoor, komt 13.000 vierkante meter aan kantoren (nummer 4) en in plaats van de parkeergarage naast het Klokgebouw (8) zo'n 12.000 vierkante meter. ,,Hier willen we ook vier lagen woningen bouwen, het liefst in de koopsector", aldus Gremmen. Een naam heeft hij ook al: de Madonna, genoemd naar het eerste gebouw dat op deze plek op Strijp-S gesloopt werd. ,,Het was een mooi, sierlijk geel gebouw, maar helaas in erg slechte staat. Het gebouw wordt nu wit, maar de naam terug laten komen leek ons een mooi eerbetoon."

Tegelijkertijd is woningcorporatie Sint Trudo druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van Haasje Over (nummer 5, 188 appartementen) bij skatehal Area51 en de Trudo Toren (nummer 6, met bomen en struiken aan de gevel, 135 woningen). De bouw van de groene toren start in februari. Voor Haasje Over houdt projectleider Jack Hock van Trudo nog een slag om de arm. De vergunning is nog niet verleend. Onder meer een ingewikkelde discussie over geluidsnormen zorgde voor vertraging. ,,De gemeente Eindhoven heeft zelfs de regels aangepast, zodat we de toren met sociale huurappartementen toch kunnen realiseren." Hock hoopt in april te kunnen beginnen met de bouw. Bovendien gaat Trudo de gevel van het Veemgebouw (9) renoveren. Vanaf maart staat het pand aan de Torenallee een jaar lang in de steigers.

De start van de bouw van woontoren Frits (7), naast creatieve school SintLucas aan de Torenallee, is in het tweede kwartaal voorzien, als de vergunningaanvraag snel verloopt. Ruim 70 procent van de 87 appartementen is verkocht. Bovendien staat ontwikkelaar MRP op het punt om de tweede toren, Frederik (ook 7) met 87 huurwoningen op de hoek Torenallee-Ir. Kalffstraat, te verkopen aan een belegger. Dan kan ook die snel gebouwd worden.

En dan hebben we het niet eens over héél Strijp, want daar wordt ook al gebouwd aan de transformatie van het voormalige Summa College/Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan (10, 442 woningen, te huur vanaf juli), de afronding van Strijp-R (12) bij de Zwaanstraat (225 koopwoningen, de meeste verkocht) én straks aan het nog te saneren terrein aan de Cederlaan (11) waar voorheen Eindhoven Druk zat. Projectontwikkelaar BPD maakt daarvoor momenteel plannen voor eengezinswoningen en appartementen. Bovendien is de bouw van twintig huur- en 27 koopwoningen op de hoek Elburglaan/Koenraadlaan, Drents Buiten gedoopt, in voorbereiding (13). In het Eurobuilding aan de PSV-laan en ernaast (14 en 15) is plaats voor ruim 500 woningen.