Bouwinvest koopt 139 huurappartementen Vogelzang- en Van de Ven-terrein in Eindhoven

Nu bezit Bouwinvest onder meer al woningen in het plan Blok 61 op Strijp-S en in project Picuskade aan het Eindhovensch Kanaal. De prijzen van 60 huurappartementen in het project De Gebroeders, Lodewijk en Willem, blijven in ieder geval de eerste tien jaar in het middensegment, zo heeft de gemeente Eindhoven opgelegd. Bovendien zal bij de verhuur van deze woning een voorrangsregeling gelden voor huurders die in Eindhoven een sociale huurwoning of koopwoning van maximaal € 300.000 achterlaten.