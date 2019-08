Bouwoffensief Eindhoven in gevaar door stikstofregels

EINDHOVEN - Het Eindhovense gemeentebestuur is bang dat alle bouwplannen in de stad niet of pas veel later kunnen worden uitgevoerd. Oorzaak: de landelijke discussie over de stikstofregels.

Het bouwoffensief van de gemeente Eindhoven komt ernstig in gevaar door de impasse rond de Nederlandse stikstofregels. De vraag is of Eindhoven de komende jaren wel de tienduizenden nieuwe woningen kan bouwen die nodig zijn, en waarover ook afspraken gemaakt zijn met minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken.

,,We maken ons echt grote zorgen”, zegt de Eindhovense wethouder van financiën Marcel Oosterveer (VVD) namens het college van B en W. ,,Deze situatie kan zo maar echt hele grote gevolgen hebben voor onze bouwplannen. Daarom hebben we ambtelijk opdracht gegeven heel snel een inventarisatie te maken van alle mogelijke en reële consequenties, zodat we tenminste weten waar we aan toe zijn en daar naar kunnen handelen.”

Woningnood

De woningnood in Eindhoven is hoog, mede vanwege het grote aantal expats dat zich in Eindhoven (wil) vestigen en door de grote toeloop van studenten. Het gemeentebestuur wil daarom de komende jaren tienduizenden nieuwe woningen bouwen, met name in het centrum van de stad: rond het stationsgebied en op Strijp S.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de drie torens in het plan District E bij het station, om het bouwplan Stationsknoop XL aan de kant van de Fellenoord en om de Victoriatoren in het Emmasingelkwadrant bij de Vonderweg.

Ook de bouw van een parkeergarage in de Genneper Parken, onderdeel van een Park & Ride-terrein, komt mogelijk in gevaar. Daarnaast is het Eindhovense gemeentebestuur nieuwe bestemmingsplannen aan het maken voor de volgende fase van de Brainport Industries Campus (BIC) nabij Eindhoven Airport. Ook die zouden in gevaar kunnen komen door de stikstof-impasse.

Onvoldoende

Die impasse is ontstaan doordat de Raad van State eind mei het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft vernietigd. De Raad vindt dat de Nederlandse overheid met dit stikstofprogramma de natuur onvoldoende beschermt.