Bouwplan Rochusstraat Eindhoven komt eraan

Drie jaar is bouwbedrijf Van Gerven uit Mierlo al weer bezig om een goed plan te maken voor het binnenterrein tussen Rochusstraat, Tuinstraat, Jorislaan en Hoefkestraat in de Rochusbuurt. De aannemer/ontwikkelaar heeft daarvoor de basis van het laatste plan dat corporatie Wooninc. maakte overgenomen. Van Gerven gaat de zeventien woningen in het (middel)dure huursegment waarschijnlijk zelf verhuren, zegt directeur Erwin van Lieshout. Frank van der Laak van de Rochusbuurtvereniging is tevreden met het bouwplan en de manier waarop Van Gerven dat in de buurt heeft gepresenteerd. Wel maken enkele buurtbewoners bezwaar, mogelijk tegen verlies van privacy door de bouw. Volgens Van Lieshout zijn de meeste bewoners blij ‘dat er onderhand eens iets gebeurt'.