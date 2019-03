EINDHOVEN - Er komt geen nieuw zwembad de Tongelreep in Eindhoven met 8200 vierkante meter zwemwater. Voor 19 miljoen euro is dat plan niet uit te voeren.

Het nieuwbouwplan voor zwembad De Tongelreep in Eindhoven is in de huidige vorm niet haalbaar. Voor 19 miljoen euro valt er geen zwembad met een wateroppervlakte van 8200 vierkante meter te bouwen. Een uitgekleed plan, met in totaal 5000 vierkante meter zwemwater, is voor dat geld wel te realiseren.

Dat is de conclusie van een haalbaarheidsonderzoek naar het plan door een extern bureau dat door het college van B en W is ingeschakeld. De Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) heeft dat woensdag aan de gemeenteraad laten weten. Binnenkort al buigt de Eindhovense politiek al opnieuw over dit veelbesproken dossier.

Steenbakkers spreekt overigens zelf niet van een uitgekleed plan, maar van een ‘basisscenario'. ,,Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel, ga ik op zoek naar externe partners en financiers die willen investeren in nieuwbouw van de Tongelreep. Ik hoop dat we dan stapje voor stapje verder kunnen bouwen aan uitvoering van het oorspronkelijke plan", aldus Steenbakkers.

Te duur

Het golfslagbad van de Tongelreep ging in september 2016 op slot na hoog opgelopen debatten daarover in de gemeenteraad. De discussie kostte toenmalig SP-wethouder Bianca van Kaathoven haar politieke hoofd. Het bad ging dicht omdat het te duur was het te renoveren, en omdat de raad geen taak voor de overheid weggelegd zag in het draaiende houden van een zwemparadijs.

De opvolger van Van Kaathoven, haar partijgenoot Jakob Wedemeijer, kwam vervolgens na uitgebreide inspraakrondes met een nieuwbouwplan van 19 miljoen euro op de proppen. Dat plan bestond uit een nieuw 25-meterbad, een instructiebad, een reactiveringsbad, een ligweide met waterspeelplaats. een nieuwe entree en nieuwe horeca en nieuwe technische installaties.

De aanbesteding van die klus is echter volledig mislukt: het enige bedrijf dat de nieuwe Tongelreep wilde bouwen, vroeg daar 21,2 miljoen euro voor. De gemeente had er echter maar 12 miljoen voor over. Na die mislukte aanbesteding schakelde opvolger van Wedemeijer, Stijn Steenbakkers, het gespecialiseerde extern onderzoeksbureau in dat nu verslag heeft uitgebracht.

Reëel