Bouwplannen voor 1000 woningen in Stationsgebied Eindhoven hebben geen nadelige gevolgen voor omgeving, zegt wethouder

Gemeente sluit veelbespro­ken pand aan Leenderweg in Eindhoven

28 mei EINDHOVEN - De veelbesproken voormalige horecazaak aan de Leenderweg in Eindhoven is vrijdag door de gemeente gesloten nadat de politie in februari zestien mannen aanhield voor illegaal gokken. In 2018 werd er een explosief aan de toegangsdeur bevestigd.