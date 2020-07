Bouwvak zonder barbecue luidt kortere vakantie in

EINDHOVEN/HELMOND - Her en der zagen ze de traditionele bouwvak al in rook opgaan bij de start van de coronacrisis. Het zou door buffelen worden in de zomermaanden. Maar uiteindelijk ligt de bouw op veel plekken toch gewoon stil. Al duurt de vakantie op veel plekken wel wat korter dan normaal.

Drie mannen in pak. Ze lopen een tuin in, de barbecue gaat aan. Biertje erbij. Het ‘Zo-nu-kan-de-barbecue-aan-sfeertje’ van de video roept het zomerse gevoel van een ronkende bierreclame op. Maar als tegen het eind van het filmpje de brandblusser eraan te pas moeten komen, blijkt maar weer: de directie van een bouwbedrijf is nergens zonder bouwvakkers.

Het ludieke filmpje is onlangs rondgestuurd bij het Sonse bouwbedrijf Huybregts Relou om de vakantie in te luiden. Normaal gesproken gebeurt dat met frisse rakkers met een schuimkraag en sappige hamburgers maar het op traditionele wijze inluiden van de bouwvak zat er dit jaar wegens corona op veel plekken niet in. In de bouw is het gebruikelijk om de laatste werkdag voor de vakantie gezamenlijk af te sluiten. Grote bouwbedrijven in de regio gaven daar gisteren een andere invulling aan.

,,De bouwvakborrel hebben we afgelast, omdat we het niet verantwoord vinden”, legt Amber Nijhof van het Eindhovense Stam + De Koning Bouw uit. ,,Normaal vieren we het met iedereen en komen we samen op één punt, maar dat gaat nu niet.” En dus stonden er gisteren, net als bij Huybregts Relou, frietkarren op de verschillende bouwlocaties. ,,Zodat we met een man of tien, vijftien toch stilstaan bij het begin van de bouwvak”, zegt directeur Wouter Bezemer van Huybregts Relou.

Tijdens de bouwvak is het merendeel van het personeel drie weken vrij. Terwijl aan het begin van de coronacrisis nog de vrees bestond dat er moest worden doorgewerkt bij sommige bedrijven. ,,Veel werknemers hebben geen vier maar drie weken vakantie opgenomen”, weet Bezemer. Op sommige bouwprojecten van het bedrijf zoals de bouw van het nieuwe Van der Valk-hotel in Best wordt gewoon doorgewerkt, zoals dat elke zomer op meerdere locaties het geval is. Bij Stam + De Koning Bouw werd in maart nog overwogen om de bouwvak over te slaan, maar dat blijkt niet nodig. ,,We zijn zo goed als gesloten”, geeft Nijhof aan. De vrije periode is wel een week korter ten opzichte van vorig jaar. ,,Dat het dit jaar drie weken is, heeft niets te maken met corona. Het was aan het begin van het jaar al besloten.”

Bouwbedrijf Vlassak in Budel heeft tijdens de coronacrisis redelijk door kunnen werken. ,,Op een aantal projecten is wel wat vertraging opgelopen en er zijn collega’s thuis moeten blijven”, laat een medewerker weten. Toch is het niet noodzakelijk om tijdens de bouwvak door te werken. ,,Dan gaan mensen op andere momenten op vakantie en moet je daar rekening mee houden in de planning. Dat merk je dan langer. Nu begint iedereen weer tegelijkertijd en kun je het samen oppakken.”

Maar niet overal bleef het stil. Bij Ten Brinke Zuid in Helmond werd wel gezamenlijk de bouwvak ingeluid. ,,De bouwvak is een ijkmoment”, vertelt directeur Janko Akkers. ,,Of mensen nu 19 zijn of 59, ze werken er naar toe. Het is een symbolisch moment net als voor kerst.”

Volledig scherm Bij Ten Brinke Zuid luiden ze de bouwvak in met gepaste maatregelen vanwege het Corona virus. Directeur Janko Akkers (in het groen). © Sem Wijnhoven/DCI Media