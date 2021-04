Bouwvakker gewond door val bij werkzaamheden in Eindhoven: ‘Hij had veel pijn’

Talud bij station Strijp-S wordt straks een zee van bloemen en kruiden

30 maart EINDHOVEN - Het talud bij de ingang van station Strijp-S is maandagochtend in alle vroegte ontdaan van de oorspronkelijke begroeiing en opnieuw ingezaaid. Er is een groene laag aangebracht met water, zaad, mest, kiemversnellers en lijm die ervoor moet zorgen dat de zaadjes op hun plaats blijven liggen op het schuine talud. Hydroseeding heet dat, oftewel zaaien met water.