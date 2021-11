Boven het Eindhovense kanaal schijnen 800 miljoen ‘kaarsen’ tijdens Glow: ‘Met helder weer haalt het licht makkelijk vijftien kilometer’

GlowEINDHOVEN - Natuurkundige en lichtkunstenaar Ivo Schoofs uit Eindhoven maakte eerder op Glow indruk met onder meer een enorme pendule op het Stationsplein en een tornado van vuur in het Stadswandelpark. Dit jaar laat hij een indrukwekkende lichtbundel over het Eindhovense Kanaal schijnen. Met behulp van een tachtig jaar oud zoeklicht.

Hij zat eerst met zijn werkplaats aan de Kanaaldijk-Noord. Twee jaar geleden kon hij een ruimer atelier krijgen aan de overkant, in een van de gebouwen van de voormalige Campinafabriek, aan de Kanaaldijk-Zuid. ,,En toen ik een keer naar m’n nieuwe plek fietste, aan de andere kant van het kanaal, keek ik over het water en zag - pats, idee - een lichtbundel daarover schijnen. En dat beeld in mijn hoofd ging niet weg”, zegt Ivo Schoofs (1972).

Iets bedenken is één ding, het uitvoeren is vers twee. Maar lichtkunstenaar Schoofs had altijd al ergens in zijn achterhoofd een zoeklicht zitten. Voor ooit, als er eens een ideetje was. En dat was er nu. ,,Je hebt natuurlijk de bekende moving heads die in de lucht schijnen en bewegen, maar dat wilde ik nu juist niet. Ik wilde eigenlijk alleen maar de kracht van die lamp laten zien. De bundel moest het kunstwerk zijn.”

Zoeklicht waarmee tijdens oorlogen vliegtuigen werden gespot

En toen begon een lange zoektocht naar een zoeklicht: die enorme lampen waarmee tijdens oorlogen ’s nachts vliegtuigen kunnen worden gespot. Avondenlang zat hij te googelen. Hij vond een aantal exemplaren in Finland en Zweden, maar die bleken niet geschikt omdat ze kapotte spiegels hadden. Dat zijn parabolische spiegels - dus met een brandpunt - en daar kom je nu niet meer aan, zegt Schoofs. Als je die nu bij lenzenfabrikant Zeiss moet laten maken, dan betaal je de hoofdprijs. ,,Hoeveel? Meer dan vijf ton.” Hij kwam ook terecht bij (oorlogs)musea, maar die zoeklichten komen de deur niet uit.

Quote Door die generato­ren waren bomen gegroeid, letterlijk. Daar kon ik dus helemaal niks mee Ivo Schoofs

Na weer wat verder zoeken, werd hij lid van een Facebook-groep: de Anti-Aircraft Searchlight Owners. Precies 28 leden telt dat gezelschap, wereldwijd, en Schoofs mag zich inmiddels ook lid noemen.

Een lid van de club, uit Detroit, gaf aan dat zijn vader er vlak na de oorlog een aantal had gekocht die vervolgens waren verdwenen in een opslag. En een daarvan - een exemplaar uit 1942, met een diameter van 152 centimeter - staat nu trots in de werkplaats van Schoofs.

Een Sperry-exemplaar is het, Amerikaans fabricaat en nog nooit gebruikt. En toen volgde een langdurige reis, met dank aan Covid-19. Maar uiteindelijk kwam het bakbeest aan in Eindhoven. Inclusief twee generatoren. ,,Maar die hadden in Amerika altijd buiten gestaan. Daar waren letterlijk bomen doorheen gegroeid, dus daar kon ik helemaal niks mee.”

Je maakt net als bij een lasapparaat kortsluiting

Pepe Heijnen - ‘die is keigoed in elektronica’ - heeft, samen met natuurkundige Schoofs, een nieuwe generator voor de lamp gebouwd. Dan volgt een uitleg over wisselstroom en gelijkstroom, weerstanden en sinussen, alles om duidelijk te maken dat de stroom het nieuwe apparaat vrijwel rimpelloos verlaat. Schoofs: ,,Het principe is eigenlijk: je maakt - net als bij een lasapparaat - kortsluiting, daar komt hitte vanaf en dat projecteer je met behulp van die gebogen spiegel.”

Hij laat vervolgens zien hoe twee koolstaven in het hart van het zoeklicht worden gemonteerd en hoe die langzaam naar elkaar toe worden geschoven. Zo wordt het licht ‘geboren’, in een boogje. Daarom heet het kunstwerk ook ‘Carbon Arc’. Ruim 1650 graden wordt het in dat centrum van het zoeklicht.

Quote Ik ben verliefd op dit ding geworden Ivo Schoofs

Schoofs is laaiend enthousiast over hoe knap het apparaat is ontworpen, hoe vernuftig de mechanica in elkaar steekt en hoe robuust het in elkaar is gezet: ‘Ik ben verliefd op dit ding geworden’, zegt de man, die in dit project zijn voorliefdes voor mechanica, optica en lichtkunst zag samensmelten.

Lichtbundel wordt sterker door weerkaatsing in spiegel

Om het toch al niet geringe effect van het zoeklicht nog meer te versterken, plaatst Schoofs op het punt waar het kanaal onder de Ring loopt, een ronde spiegel, op 1,3 kilometer van het zoeklicht dat op het havenhoofd bij het NRE-gebouw wordt geplaatst. ,,Ik vond het jammer als de bundel in een zwart gat zou verdwijnen. Met die spiegel kaats ik ’m terug, daar wordt ie alleen maar sterker van.”

Hoe sterk het licht nu precies is? Schoofs legt uit dat het zoeklicht goed is voor 800 miljoen candela (de eenheid voor lichtsterkte, ‘kaars’ in het latijn). ,,Met helder weer haalt hij makkelijk vijftien kilometer, nu wordt het één bundel. Boven het Eindhovense kanaal. Te gek toch?!” Dikke grijns.

Schoofs: ,,Met helder weer haalt hij makkelijk vijftien kilometer, nu wordt het één bundel. Boven het Eindhovense kanaal. Te gek toch?!" © DCIMedia