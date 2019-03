Bovensloters moeten bij inburgering haring happen zonder zuur te kijken en wipwappen met Huub Hangop

Erop: SP

Een Trumpiaanse muur ging ze waarschijnlijk wat te ver. Maar SP‘ers Joep van Meel en Roy de Jonge kwamen deze week met het idee om een verplichte inburgeringscursus in te stellen voor Bovensloots gepeupel dat carnaval wil vieren in het zuiden. Om zo te voorkomen dat ze met hun misdragingen ons volksfeest verstieren. Goed idee van die SP‘ers. In het theorie-examen moet het Randstedelijk gespuis alle, ja echt alle, liedjes van Vader Abraham achterstevoren opschrijven en de dubbelzinnigheden halen uit de teksten van Veul Gère. Bij het praktijkgedeelte moeten de Bovensloters een polonaise lopen op de driekwartsmaat, een haring happen zonder zuur te kijken, ‘helikopteren‘ als de Gebroeders Ko en drie uur lang wipwappen met Huub Hangop. Foutje? Dan volgt een genadeloze verbanning naar de barbaarse wereld boven de Moerdijk. Natuurlijk is de inburgeringscursus een idee met een knipoog, maar de ondertoon is serieus, meent de SP. “Doe gezellig mee. Zo niet? Blijf dan lekker thuis in Rotterdam!“ Tegelijkertijd is het voor de SP in Brabant een handig verkiezingsstuntje, al zijn vijf dagen bier funest voor het geheugen van de kiezer. Benieuwd hoeveel mensen zich dit op Aswoensdag nog herinneren.