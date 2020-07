BPD presenteert ‘ingetogen’ plan voor Campina-terrein in Eindhoven

EINDHOVEN - Op het Campina-terrein is straks plaats voor bijna 700 woningen, in alle soorten en maten, onder meer in een woontoren van 75 meter aan de Ring. En voor 18.000 vierkante meter aan horeca, kantoren en andere werkplekken. De bouw van de eerste fase kan mogelijk eind 2021 beginnen.

Zaterdag krijgen omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden de mogelijkheid hun zegje te doen over de opzet van BPD voor het Campinaterrein. Aan de Kanaaldijk-Zuid presenteert de ontwikkelaar de huidige stand van zaken. De huidige schetsen tonen een meer ingetogen plan dan waarmee BPD de prijsvraag won. Zo staat de woontoren in de vorm van een ‘Melkpak’ voorlopig niet op de tekeningen. Maar wie weet komt die toch nog terug, als BPD het echte ontwerp gaat maken. ,,Misschien wel als een 45 meter hoge woontoren", zegt directeur Erik Leijten van de Eindhovense tak van het bedrijf.

Voorlopige schets van het plan voor het Campina-terrein aan het Eindhovensch Kanaal (voorgrond) in Eindhoven. Dit is nog geen ontwerp voor de gebouwen. Dat volgt later.

,,Met de huidige opzet proberen we beter aan te sluiten bij de monumentale gebouwen van de voormalige zuivelfabriek. Die mix van oud en nieuw is een belangrijke drager van het plan; de monumenten komen daardoor beter tot hun recht", zegt projectleider Mireille Knape van BPD. De twee ontwikkelaars benadrukken dat dit masterplan nog geen ontwerp is. Er is zelfs nog geen architect aangetrokken, de schetsen geven alleen aan wat er aan ‘volumes’ mogelijk is: een samenhangend geheel van vijf torens met een hoogte van 45 tot 75 meter, laagbouw met veel groen en de erfgoedgebouwen daartussen in.

De Melkfabriek op het Campinaterrein in Eindhoven wordt omgebouwd voor de Graduate-expositie van de Design Academy tijdens Dutch Design Week 2019.

Die historische gebouwen worden gebruikt als entreegebouw voor de nieuwbouw én er komen bedrijven, kantoren, horecazaken, voor de bewoners en gebruikers, maar ook voor de rest van de stad, aldus Leijten. Ook in de nieuwbouw is nog 2000 vierkante meter plaats voor commerciële ontwikkelingen. BPD richt zich vooral op bedrijven in de social design, waar ontwerpers zich vooral richten op het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen. ,,Daarmee willen we ons onderscheiden van wat andere gebiedsontwikkelingen doen", zegt Leijten.

De oude impressie van de plannen van projectontwikkelaar BPD met het Campinaterrein aan het Eindhovensch Kanaal in Eindhoven, met het Melkpak.

DDW 2018 - Pag 2-3 - 10 Tips, Design Academy Eindhoven

Het woningbouwprogramma voor het Campina-terrein, met in totaal 694 eenheden, ziet er heel gevarieerd uit. De verdeling is ongeveer 261 koopappartementen en - woningen en 433 huureenheden, waaronder 83 sociale huurwoningen en 93 studentenunits.

Het parkeren wordt opgelost in een parkeergebouw aan de rondweg, bij de hoogste toren. Dat dient dan ook meteen als geluidswal voor het terrein. ,,Maar we willen het zo bouwen dat het later ook een andere functie kan krijgen. We gaan immers de mobiliteit ook heel duurzaam aanpakken. Er komen onder meer 2350 fietsparkeerplaatsen en plekken voor deelauto's”, aldus Knape. Verder komen er enkele parkeergarages en parkeerplekken in de hallen. Samen 480 plaatsen.

De Campina-fabriek in Eindhoven die in 1961 geopend werd.

Op de schetsen komen de terrasjes bij en aanlegsteigers in het Eindhovensch Kanaal niet meer terug. Daarvoor zou de Kanaaldijk-Zuid verkeersluw moeten worden. ,,Dat hadden we graag gewild, maar we hebben het niet voor elkaar gekregen. Voor de gemeente blijft dit de komende jaren een belangrijke ontsluitingsweg richting binnenstad", aldus Leijten.

Wel heeft de ontwikkelaar ‘binnengehaald’ dat de gemeente Eindhoven de aansluiting van de Kanaaldijk-Zuid en de Dirk Boutslaan op de Ring (Hugo van der Goeslaan-Jeroen Boschlaan) op de lijst met belangrijke projecten heeft gezet. De aansluiting bij initiatieven van de andere eigenaren om het bedrijventerrein aan die kant van het kanaal te herontwikkelen, is ook niet opgenomen in de plannen. ,,Dat gaat misschien nog wel een keer gebeuren, maar het staat nu niet op de gemeentelijke agenda. Maar dat hoeft ook niet voor een succesvolle ontwikkeling van het Campina-terrein. Dat is groot genoeg voor eigen voorzieningen", aldus Leijten.

Campinaterrein Eindhoven

De inbreng zaterdag is - met onderzoeken naar onder meer de windhinder en de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen - de basis voor de verdere plannen die na de zomer gepubliceerd worden. Die worden gemaakt door Studio Ninedots en Delva Landscaping. Later kan dan het bestemmingsplan gemaakt worden. Eind 2021 zou dan de bouw in fasen kunnen beginnen, te starten met de woontoren van 75 meter en het parkeergebouw aan de Hugo van der Goeslaan, gebouwd kunnen worden.

Op de site campinaterrein.nl is vanaf zaterdag ook een enquête in te vullen over de plannen.

Een impressie van de plannen van projectontwikkelaar BPD met het Campina-terrein aan het Eindhovensch Kanaal in Eindhoven.