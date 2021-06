BPD presenteert plan Cederlaan Eindhoven mét sociale woningbouw aan buurt

EINDHOVEN - Het plan Drukkerijkwartier voor het oude Philipsterrein aan de Cederlaan in Eindhoven bevat ongeveer 200 woningen en appartementen, zowel in de sociale als middelhuur én in de koopsector. De bouw van het dinsdagavond aan de buurt gepresenteerde plan van ontwikkelaar BPD zou rond de zomer van 2022 moeten beginnen.

Het is BPD zelf die in overleg met de gemeente Eindhoven kiest voor een ‘inclusief’ plan, met sociale huurwoningen voor corporatie Woonbedrijf en middeldure huur voor het eigen Woningbouwfonds. ,,Wij vinden dat we dat aan onze stand verplicht zijn om daar een bijdrage aan te leveren, waar dat mogelijk is", aldus Timon van der Horst van BPD. In totaal ontwikkelt de Rabobank-dochter circa 60 sociale en 35 middeldure huurappartementen. In de koopsector gaat het om 55 huizen en 50 appartementen.

Torentje van 45 meter hoog

Op het terrein stond tot 2017 het bedrijf Eindhoven Packaging, in de gebouwen van het voormalige Eindhoven Druk van Philips. Aan de Cederlaan komen in drie, vier en vijf lagen de appartementen, met aan de kant van het studentencomplex een zeshoekige toren van twaalf lagen, 45 meter hoog, een beetje teruggesprongen, in de tweede lijn. Over dat ‘hoogteaccent’ is een ‘goed gesprek’ gevoerd met de gemeente. ,,Ook de gemeente vond dat een hoogteaccent nodig was, maar we hebben het vooral over de exacte locatie gehad”, aldus Van der Horst. Het heeft wel wat tijd gekost voordat de partijen het eens waren. Ook de sanering - een verantwoording van Philips die over ging op lichttak Signify - is uitgelopen. ,,Maar door de grondige aanpak is dit nu wel een heel schoon stuk Eindhoven", aldus de BPD-manager.

Volledig scherm Plan Drukkerijkwartier van BPD voor de Cederlaan in Eindhoven, hier gezien aan de achterkant waar een plein komt met woningen eraan. © BPD/AWG Architecten

De appartementen staan op een parkeergarage, die achter de wooncomplexen aan de Cederlaan doorloopt. Op het binnenterrein komen patiowoningen op het parkeerdek. Tegen de achtertuinen van bewoners in de Schootsestraat en de Kreugelstraat komen dan eengezinswoningen ook met tuinen. Dat is een van de wensen van bewoners die gehonoreerd zijn. Zo blijft ook de Kreugelstraat autoluw. De oplossing: een ingang van de parkeergarage via de matig gebruikte parkeerplaats van de buren aan de Cederlaan, een studentencomplex van corporatie Woonbedrijf. Door die bij het plan te betrekken, is het makkelijker oplossingen te vinden, onder meer voor de entree van de parkeergarage.

Verder wordt het hele terrein (semi-)openbaar, aldus Van der Horst. Zo ontstaat de mogelijkheid er overheen te lopen ook vanuit de Kreugelstraat. Het speeltuintje aan dat straatje wordt ook bij de plannen betrokken. Het ontwerpteam voor het plan bestaat uit Tom van Tuijn Stedenbouw uit Eindhoven, het Antwerpse architectenbureau AWG en landschapsarchitect StudioBlad uit Leerdam.

Volledig scherm Het terrein van voormalig Eindhoven Druk aan de Cederlaan tijdens de jaren durende sanering. © DCI Media

Van der Horst is ook tevreden over de rol van de gemeente. Die moet na de zomer het bestemmingsplan in procedure brengen. Als dat in februari 2022 afgerond is, kan de bouw rond de zomer van dat jaar beginnen.

De buurt is woensdagavond bijgepraat. Maar volgens Van der Horst is de mening van de omwonenden al in een eerdere fase gepolst. ,,We gaan niet de hele participatie overdoen. Maar we willen graag horen wat ze er nu van vinden en of er nog aanpassingen nodig zijn.” Veel wensen zijn al meegenomen. Zo is bijvoorbeeld bij het plaatsen van het torentje rekening gehouden met de schaduwwerking voor de omwonenden. Die zullen er niet of nauwelijks last van hebben. Al kun je het bij een ontwikkeling in de bestaande stad natuurlijk nooit iedereen voor honderd procent naar de zin maken.”

Volledig scherm Het terrein van het voormalige Eindhoven Druk aan de Cederlaan tijdens de sloop van de oude Philipsgebouwen. Achter het terrein het studentencomplex van Woonbedrijf. Daar komt de 45 meter hoge woontoren. © Ronald Otter