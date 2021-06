Archipel Muziek Concours: startschot voor nieuwe magische muziekmomentjes

Twee ouderen proosten met een glas rode wijn in de foyer van het Muziekgebouw Eindhoven. ,,Op ons eerste concert in anderhalf jaar.” Dat zou zomaar eens de vorige editie geweest kunnen zijn van het Archipel Muziekconcours, dat dit weekend voor het 8ste jaar op rij plaatsvond. ,,De finale vorig jaar in maart was letterlijk aan de vooravond van de lockdown”, vertelt Saskia van Nieuwland van Archipel. ,,En nu zijn we weer een van de eerste.”

Ouderen kunnen meekijken

Normaal gesproken hebben de finalisten, die allemaal onder de 18 zijn en geen conservatoriumopleiding mogen hebben, er tijdens de voorrondes al een hele tour opzitten langs de Eindhovense verzorgingstehuizen voor ze voor de finale in de prestigieuze grote zaal van het Muziekgebouw optreden. Dit jaar besloot de organisatie die allemaal op een plek te houden: de lege zaal in ‘t Tejaterke in Best. Via een live-verbinding konden de ouderen thuis toch meekijken. Vandaag zijn ook enkele bewoners weer present. De eerste rij met stoelen is tijdelijk weggehaald om ruimte te maken voor de rolstoelen en rollators.

Vanaf hun ereplek genieten ze van de klassieke muziek van de zes finalisten. Zoals van het speelse vioolspel van de 16-jarige Evy Hamers uit Utrecht. Zij speelt de Danse Espagnole, een temperamentvol stuk waarbij je volgens de presentator echt een dame in een rode jurk over het podium ziet dansen. De vele staccato noten staan voor de ‘puntige hakken’ van de danseres. En van het eigen werk van de eveneens 16-jarige Thomas Prchal uit Utrecht op cello. De vakjury is onder de indruk van zijn spel en dat hij nu al zijn eigen muziek componeert en roept hem daarom tot winnaar uit. ,,Ik kom uit een echte muzikantenfamilie”, vertelt Thomas na afloop. ,,Mijn vader en opa speelden ook cello, maar ik ben wel de eerste in onze familie die zijn eigen muziek componeert. Ik geloof dat als je iets speelt van jezelf je dat beter kan overbrengen omdat het dichter bij jou staat.”

Inspiratie van een foto

Hij schreef het stuk tijdens een vakantie in Tsjechië, waar zijn familie vandaan komt en nog altijd een huis heeft. Inspiratie kwam van een foto die zijn zus maakte in de vroege ochtend van een met dauwdruppels behangen roos. ,,Het stuk heeft iets liefs, net als een bloem, maar je hoort ook de koude ondertonen terug.”

Volledig scherm Grande finale Archipel Muziekconcours © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Na twee optredens voor een lege zaal in Best, kon hij dit nu eindelijk voor publiek laten horen. Die bedankt hij dan ook als hij na de prijsuitreiking gevraagd wordt nogmaals zijn eigen werk te spelen. Als toegift speelt hij ook nog een nummer van de Russische componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Pure magie, zo omschrijft hij dit arrangement. ,,Als startschot voor weer heel veel magische muziekmomenten.”