Bewoners Eindovense woonwijk ‘t Ven in actie tegen zware industrie op bedrijventerrein De Hurk

EINDHOVEN - Bewoners van ‘t Ven in Eindhoven komen in actie tegen de zware industrie op bedrijventerrein De Hurk. Het bestuur van het wijkoverleg is gecharmeerd door politieke partijen die de toekomst van het industrieterrein ter discussie willen stellen.

Er heeft zondag een eerste gesprek plaatsgevonden met gemeenteraadsleden. En ook wil het wijkoverleg omliggende buurten zoals Lievendaal, Genderbeemd, Genderdal en Meerhoven mobiliseren.

,,We hebben zitten slapen en zijn te laat wakker geworden’’, geeft voorzitter Gerard van Bakel van het wijkoverleg in ‘t Ven direct en onomwonden toe over de groei van de zware industrie op De Hurk.

Leefklimaat ‘slecht’

Het bestuur van het wijkoverleg is wakker geschud door krantenberichten over de woonbootbewoners op het bedrijventerrein. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat het woon- en leefklimaat op de ligplaatsen door het lawaai van de industrie ‘matig’, ‘tamelijk slecht’ of ronduit ‘slecht’ is.

Het wijkoverleg vraagt zich daarom af hoe het zit met de woonhuizen in ‘t Ven die soms nog veel dichter bij grote en zware bedrijven staan. In ‘t Ven wonen ongeveer vierduizend mensen.

Brand, benzeen en stank

De buurt struikelt over het argument van wethouder Stijn Steenbakkers dat het bedrijventerrein cruciaal is voor hightech economie in de regio. ,,Het is slechts een handvol bedrijven die overlast en gezondheidsrisico’s veroorzaken’’, zegt bestuurslid Paul Speckens van het wijkoverleg. .

De zorgen in 't Ven spitsen zich toe op drie specifieke bedrijven. Afvalverwerker Mirec waar afgelopen jaar twee keer grote brand uitbrak, is door het wijkoverleg al benaderd voor een gesprek. En recente berichten over de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen door asfaltcentrales hebben onrust aangewakkerd over de Asfalt Centrale Eindoven (ACE) van KWS. Verder is de buurt bezorgd over de stank van ABZ Diervoeding.

Verkeerd signaal

De uitbreiding van de diervoerproducent waar de gemeenteraad volgende week een beslissing over neemt, is het volgens het wijkoverleg het verkeerde signaal. ,,We hebben niet de illusie dat we dat nog gaan tegenhouden’’, zegt Van Bakel. ,,Maar we zijn wel bang dat als de gemeenteraad die uitbreiding goedkeurt dat het een richting is voor de komende jaren’’, zegt medebestuurslid Speckens.

Het idee van D66 in de gemeenteraad dat de zware industrie op de De Hurk wegens de woningnood in Eindhoven plaats moet maken voor huizen klinkt de bewoners van ‘t Ven ‘als muziek in de oren’. Speckens: ,,Dit is het moment om de kwestie opnieuw aan de orde te stellen.’’