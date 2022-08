Bij Hidden Garden danst iedereen mee: ‘Op dit festival voelen we ons eindelijk eens niet oud’

HET GEBOORTEHUIS Herinnerin­gen aan mijn ouderlijk huis: taart uit de magnetron en een buurman met een goudvis onder zijn kin

EINDHOVEN - Deur uit, drempel af, drie meter gaat het goed en dan toch de val. Ik was een jaar of tien en brak bij mijn eerste poging op rolschaatsen mijn elleboog. Een pijnlijke herinnering aan mijn geboortehuis in de 2e Wilakkersstraat in Eindhoven.

19 augustus