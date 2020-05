Bioscopen zijn er klaar voor, maar durft publiek het ook weer aan?

,,Bioscoopbezoek wordt behoorlijk anders”, zegt Saskia de Ruiter van Pathé in Helmond. ,,Maar als je eenmaal zit, is alles hetzelfde. Het is alleen wat rustiger.” Wat er zoal anders is: je kaartje koop je alleen online, waar je ook een korte gezondheidscheck doet. Met je gezin mag je naast elkaar zitten, of met maximaal twee personen uit een verschillend huishouden. Anders is de afstand minimaal 1,5 meter. Ook worden er veel extra hygiënemaatregelen genomen.