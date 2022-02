Blik van bezoeker regeert bij ‘Kijken in de Spiegel’ van kunstenaar Leo van Vegchel uit Eindhoven

EINDHOVEN/VEGHEL - Wat als je niet de visie van de kunstenaar, maar de blik van de bezoeker op het werk centraal stelt? In zijn expositie Kijken in de spiegel bij de Noordkade in Veghel onderzoekt Leo van Vegchel (1953) uit Eindhoven die manier van kijken en laat vooral de bezoeker aan het woord.

Tussen de stalen constructies en ruige fabriekselementen in De Hal van de Cultuurfabriek op de Noordkade staat zijn werk. Hij exposeert zelden bij reguliere kunstpodia én noemt zichzelf liever geen kunstenaar. Maar, deze plek biedt hem genoeg ruimte om zijn eigenheid te laten zien. ,,Het woord kunstenaar pretendeert dat ik op een voetstuk sta, dat ik een bepaalde betekenis geef aan mijn werk. Ik wil liever dat mensen zelf naar mijn werk kijken en hun eigen betekenis erin zien. Wanneer ik opschrijf wat je ziet, dan stollen die woorden meteen. Ik heb de werken hier zo in de ruimte gecomponeerd dat ze een verhaal vertellen, maar welk verhaal de bezoeker ziet, is aan hem”, vertelt de Eindhovense Van Vegchel.

Live gesprek

Iedere zondagmiddag organiseert hij bij zijn expo via Facebook een livestream waarin hij met de toevallige bezoeker en de livestream-kijkers de expo bespreekt. ,,Wat zie je? Wat is je reactie op de titel van het werk?”, vraagt hij één van de bezoekers die bij de expo aanwezig is. Twee schetsen van Van Vegchel komen in beeld: Geboorte I en Geboorte II. De eerste beeldt een zwangere vrouw uit, de tweede een stervend persoon, blijkt na het gesprek. ,,Ons leven is hier te zien. Ik leg zoiets vast op het moment dat ik het zie. Ik had een potje inkt bij me en een stukje hout en schetste de zwangere vrouw. De stervende persoon tekende ik op een ander moment. Kijk, nu heb ik weer een hele emmer met informatie uitgestort over jullie”, lacht hij.

Quote Een hele verzame­ling kaarsen in de vorm van zwangere vrouwen, vult de ruimte

Kijken in de spiegel bestaat uit veel verschillende werken; van gedichtjes op papier tot aan schetsen in zijn ‘zen zien tekenmethode’ (tekenen wat je op dat moment ziet). Ook gigantische panelen, lieflijke bronzen beeldjes en een hele verzameling kaarsen in de vorm van zwangere vrouwen, vult de ruimte. Die vrouw komt veelvuldig terug, veelal in zwangere hoedanigheid. Met de armen wijd uitgespreid en naar boven gericht, de bolle buik prominent naar voren en het gezicht omhoog; een bevrijdend gezicht. En ook: lieflijk geschetst en op de bank gedrapeerd, de vrouw in al haar glorie.

Volledig scherm Leo van Vegchel bij zijn werk op zijn expo bij De Fabriekswinkel van kunstgroep de Compagnie aan de Noordkade © René Manders/DCI Media

Symboliek van het leven

Opvallend is het contrast tussen de fijne schetsen en de grote houten panelen die hij met papier bekleedde. Van fijn naar grof. Naar geheel eigen interpretatie van de bezoeker, zou dat symbolisch kunnen zijn voor het leven. Wat doet kunst met jou? Kijk je naar de betekenis van het werk? Of naar het materiaal? Deze expositie nodigt de belever direct uit om zijn of haar eigen beeld te vormen. Geen titels bij de werken, geen uitleg, maar alleen een object om naar te kijken. En om aan te raken, want dat mag gewoon bij Van Vegchel. Waar je in het museum afstand houdt tot een werk, is zijn werk juist aanraakbaar.

Daar is de Eindhovenaar namelijk wars van; die afstand. Hij maakte er ook een tekening over. In het werk zie je mensen in het Rijksmuseum naar Rembrandts werk kijken, maar allemaal door hun camera of via een gids. Dat is dus precies niet waar kunst voor bedoeld is, vindt Van Vegchel. ‘Met niets kom je een kunstwerk zo weinig nader als met kritische woorden, dat leidt altijd tot meer of mindere ongelukkige misverstanden – Rainer M. Rilke 1903’, schreef hij onder tekening. En daarmee vat hij de kern van zijn expo; gewoon ervaren, zonder op voorhand betekenissen te moeten weten.

De expositie ‘Kijken in de spiegel’ is t/m 20 februari te zien in de Cultuurfabriek bij de Noordkade in Veghel.