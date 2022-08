Rocker Peter Koelewijn verkocht de opbrengsten van zijn liedjes, maar hoe zit het nu met die auteursrechten?

De liedjes van Peter Koelewijn verschenen op single, langspeelplaat, cassettebandje, cd, dvd en digitaal. De oud-Eindhovenaar is dé pionier van de Nederlandse popmuziek. Met de band Peter en zijn Rockets stond hij al ruim voor The Beatles in het middelpunt van de belangstelling. De kraker Kom van dat dak af verscheen in januari 1960, de eerste single van The Beatles - Love me do - kwam ruim twee jaar later op de markt.