Busbouwers regio wacht dip in verkoop elektrische bussen om corona

Drie omvangrijke aanbestedingen voor openbaar vervoer in Nederland met elektrische bussen zijn dit jaar al uitgesteld. Grote orders hebben VDL en Ebusco voorlopig niet te verwachten uit de regio's IJssel-Vecht, Zaanstreek-Waterland en Arnhem-Nijmegen.

Thuiswerken en gebruik van fiets en auto

De coronapandemie houdt veel reizigers uit de bus. Hoe lang het virus nog rondwaart en hoe structureel thuiswerken en gebruik van fiets en auto zullen zijn weet niemand. Vervoerders willen zich met zoveel onzekerheid niet wagen aan nieuwe opdrachten.

In ieder geval in Nederland zal volgens ING Economisch Bureau in de komende twee jaar de instroom afremmen van nieuwe elektrische bussen. De Deurnese fabrikant Ebusco is het daarmee eens. ,,In Nederland wel. In andere landen zullen de klappen minder hard zijn", verwacht directeur Peter Bijvelds.

Vervoerbedrijven in handen overheid

Hij legt uit dat de vervoermaatschappijen in landen als Duitsland en België in handen van (regionale) overheden zijn. Zij nemen de risico's op zich van tegenvallende reizigersinkomsten. In Nederland zijn die voor rekening van de veelal particuliere vervoersbedrijven, behalve in grote steden als Amsterdam en Rotterdam.

Buslijnen laten vervallen

Bijvelds hoopt dat in Nederland lokale overheden bijvoorbeeld het voorbeeld van Zweden volgen, waar vervoerders tegemoet worden gekomen als de reizigersinkomsten terugvallen. Ze mogen dan een aantal buslijnen laten vervallen.

Ebusco ziet zijn groei voorlopig in ieder geval stokken. ,,We hebben al wel orders voor 2021 maar nog veel te weinig. “ Opnieuw een verdubbeling van de omzet zal er volgens Bijvelds zo niet inzitten.

VDL erkent dat het coronavirus mogelijk tot gevolg heeft dat vervoerders minder snel in nieuwe bussen investeren. De orderportefeuille voor 2021 ziet er niettemin volgens een woordvoerder ‘veelbelovend’ uit.

Na de dip een nieuwe golf

VDL laat zich niet uit over de door ING geschetste vooruitzichten voor de komende jaren. Wel wijst de fabrikant er op dat overheden zullen blijven inzetten op verduurzaming van openbaar vervoer om klimaatdoelen te halen. Dat is ook de visie van ING. De economen verwachten dat de dip in de komende jaren wordt gevolgd door een golf aan nieuwe orders.