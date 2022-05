Buschauffeurs gaan zaterdag staken, busvervoer in de regio waarschijnlijk grotendeels plat

Borrelen en dansen in Coffeelab NS

EINDHOVEN - Een uitgebreide vrijdagmiddagborrel die afgesloten wordt op de dansvloer. Dat is wat het lifestyle magazine Manify op 20 mei organiseert in Coffeelab in het station Eindhoven. Magnify heeft zijn oorsprong in Den Bosch en wordt iedere keer op een andere locatie gehouden. In Coffeelab is het een jaarlijks terugkerend evenement.

9:29