Economie groeit het hardst in regio; vrees voor terugloop export technologie door Oekraïne-oorlog

Liever onwetend feestvie­ren dan in isolatie moeten; Testbereid­heid regio daalt met carnaval voor de deur

EINDHOVEN - Gaat carnaval in Brabant voor een opleving van het coronavirus zorgen? Niemand wil het feestje bederven, maar het is wel een reëel risico. Zeker als carnavalsvierders bewust de kop in het zand steken en zich ondanks klachten niet laten testen, uit angst in isolatie te moeten. Dat vreest de GGD Brabant Zuidoost.

18:33