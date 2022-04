Jongeren moeten weer wennen aan vrijheid en stappen: ‘Die frustratie moet eruit, laat het gebeuren’

NABESCHOUWING Als PSV de titel misloopt, is dat niet omdat de ploeg geen karakter toont tegen ‘de kleintjes’

PSV is nog altijd in de race om de landstitel in dit seizoen, maar de Eindhovenaren hebben niet meer dan een waterkansje om zich aan vast te houden. Ajax kan ook na speelronde 30 nog altijd bogen op een marge van 4 punten en 31 goals. Zoals verwacht brachten wedstrijden tegen NEC en Cambuur geen verandering in de stellingen.

24 april