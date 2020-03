Coronacrisis of niet, fonds Innovation Industries in Eindhoven blijft investeren in hightech start-ups

Vol aan de bak moet investeringsmanager Nard Sintenie van Innovation Industries in Eindhoven. De coronacrisis treft ook de sector van veelbelovende, startende technologiebedrijven waarin het fonds investeert. Met name start-ups die bezig zijn een product op de markt te brengen, vragen extra aandacht van de investeringsmanager. ,,Als in hun productieketen een bedrijf zit dat de productie moet stilleggen, is er meteen een probleem. Want deze start-ups hebben al een behoorlijk aantal medewerkers, maar ze draaien nog geen omzet.”