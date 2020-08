Cultuurinstellingen bezorgd over toekomst: ‘Geen stip aan de horizon’

,,Ik zie helaas geen enkel gunstig scenario.” Jos Feijen, directeur van popzaal de Effenaar in Eindhoven windt er geen doekjes om: het gaat slecht, zéér slecht met zijn popzaal. Met de hele popsector trouwens. En de vooruitzichten zijn somber, zeg maar gerust inktzwart. ,,Het heeft geen zin hier met een roze bril naar te kijken, want je kunt dit niet mooier maken dan het is. We hebben een grote zaal voor 1200 mensen. Daar kunnen en mogen nu met 1,5 meter afstand niet meer dan 100 mensen in. Dat is soms hartstikke gezellig, voor publiek en band, maar het kost alleen maar geld. Ik zie daar de komende tijd weinig verandering in komen, zeker dit jaar niet. Wij zijn erg afhankelijk van internationale bands, maar er wordt helemaal niet internationaal getoerd, misschien gaat dat pas in 2022 weer gebeuren.”