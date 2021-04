Eerst ontvoerd in Bagdad, nu naar elektromonteur in Nederland; Enexis biedt statushouders opleiding

Vooral jongeren kunnen niet wachten op zestig minuten extra: 'Zonder stressen buiten zijn maakt echt verschil’

31 maart EINDHOVEN - Wél dat avondwandelingetje kunnen maken. Langer kunnen werken, rijlessen volgen of simpelweg iets meer tijd doorbrengen met vrienden. Het uurtje later op de avondklok is geen aardverschuiving, weten ook mensen in Eindhoven. Maar die zestig minuten extra geven wel wat meer lucht. Vooral jongeren snakken er naar.