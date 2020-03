Eindhovense Els van Vugt teleurgesteld na uitstel WK Twirl in eigen stad: ‘Nog steeds gemotiveerd’

Wel zegt de organisatie een alternatieve datum te hebben gevonden, maar die wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Teleurstelling is er uiteraard bij de enige Eindhovense deelneemster aan het WK, Els van Vugt (24). Maanden getraind, en nu dit.



Een ‘thuiswedstrijd’ zou het worden voor Els van Vugt: als enige Eindhovense maakt ze samen met 15 teamgenoten en vier jonge solisten van haar vereniging The Rainbows in Roosendaal, deel uit van de Nederlandse equipe. De Nederlandse equipe bestaat in totaal uit zo’n 130 twirlsters, afkomstig uit verschillende verenigingen. Het gaat om uitstel, niet om afstel; volgens de National Baton Twirling Association (NBTA) Nederland is ook bij de andere deelnemende landen onrust ontstaan, en vanuit de wereldbond kwam het verzoek een andere datum te zoeken. Wanneer die is, wordt nu nog niet bekendgemaakt.