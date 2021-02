Eindhovense kraamkamer voor hightech wil nieuwe ASML's voortbrengen: ambitie met start-ups moet omhoog, vindt HighTechXL

Nieuwe chiptechnologie om bij het maken van een MRI-scan te corrigeren voor bewegingen van de patiënt. Zodat kan worden voorkomen dat de scan mislukt en opnieuw moet worden gemaakt.

Het is een voorbeeld uit de kraamkamer van HighTechXL in Eindhoven. Op de High Tech Campus bouwt de organisatie aan tientallen hoog technologische start-ups.

Grootste ter wereld

John Bell, een half jaar geleden als directeur aangetreden naast oprichter Guus Frericks, heeft een missie. Hij wil met HighTechXL de grootste ter wereld te worden in zijn soort. Dat is het bouwen van start-ups in ‘deep tech’, om het verschil aan te geven met het deel dat zich richt op online platforms op basis van bestaande technologie. Voor de ontwikkeling van deep tech heeft de Brainport regio in de ogen van Bell de ideale voedingsbodem, met zijn ecosysteem dat is gebouwd rond de samenwerking tussen hightech bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen en overheid.

Nu al komt HighTechXL voor op een lijstje met de belangrijkste vijf bouwers van start-ups in de wereld. De ambitie van Bell sluit aan bij die van de gemeente Eindhoven die deep tech start-up city van Europa wil worden. We kunnen nog lang niet tevreden zijn met de ontwikkeling die is doorgemaakt in de afgelopen decennia, vindt Bell. ,,Je moet niet denken dat je er al bent. Je moet zuurstof en voedsel blijven geven, anders gaat het plantje dood. We moeten nog betere talenten uit de wereld deze kant op trekken en proberen de beste deep tech in de wereld te zijn. Om dit te bereiken zal de samenwerking met de gemeente Eindhoven, het ecosysteem en de overheid verder moeten intensiveren.”

De organisatie weet zich gesteund door ASML, Philips en de High Tech Campus als investeerders. ,,ASML en Philips investeren mede om de regio te versterken, om een B- en C-SML te kunnen creëren. Het is belangrijk voor ASML en Philips dat nieuwe partijen ontstaan. Zo krijgen hun toeleveranciers een sterkere basis. Ook kunnen ze profiteren van talent dat wordt aangetrokken en behouden kan blijven voor de regio.”

Van de grond af opbouwen

HighTechXL veranderde eind 2018 zijn werkwijze. In plaats van het ondersteunen van bestaande start-ups koos het voor het van de grond af opbouwen van nieuwe bedrijven. ,,Vanuit bestaande teams ging altijd wel iets mis. Het team functioneerde niet goed, patenten waren niet sterk genoeg of het bedrijf had verkeerde klanten.”

De basis van de nieuwe opzet zijn ongebruikte patenten, waar een team van knappe koppen commerciële toepassingen voor probeert te ontwikkelen. Zo is fotonica-technologie voor de MRI-scans afkomstig van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA . Ook wordt samengewerkt met de Zwitserse onderzoeksorganisatie CERN, TNO en Philips Research. De patenteigenaren krijgen royalties op basis van de omzet die de start-up weet te genereren.

Internationale teams

Een team dat een start-up van de grond probeert te krijgen, wordt samengesteld uit mensen van over de hele wereld. Op basis van profielen wordt ingeschat of ze goed kunnen samenwerken.

,,We hebben mensen uit Taiwan, Australië en Europese landen als Italië, Turkije en Duitsland", zegt Bell. ,,Het zijn vaak mensen die al eerder een bedrijf hebben opgebouwd en dat hebben verkocht. Zowel techneuten als specialisten met bijvoorbeeld een marketingachtergrond schuiven aan.

Samenwerkingen van Philips

Zelf werkte geboren Eindhovenaar Bell jarenlang voor Philips aan innovatie door samenwerkingen te sluiten met bedrijven uit compleet andere bedrijfstakken. De alliantie met Sara Lee/Douwe Egberts leidde tot de ontwikkeling van de Senseo.

Na bij het Amerikaanse Johnson & Johnson te hebben gewerkt aan samenwerking met start-ups voor de ontwikkeling van nieuwe producten zit Bell nu aan een andere kant. Bij HighTechXL bekijkt hij hoe grote bedrijven start-ups kunnen helpen. Incooling bijvoorbeeld, dat een technologie voor het koelen van chips ontwikkelt, is in gesprek met grote chipfabrikanten en datacenters. ,,Een start-up heeft een groot bedrijf nodig, voor kennis, financiële middelen, klanten en de leveranciersketen.”

Doorgaan tijdens coronacrisis

Sinds de herstart twee jaar geleden zijn onder de vlag van HighTechXL 22 hightech baby's geboren. Tijdens de coronacrisis zijn er 15 van start gegaan, van achter de computer en vrijwel zonder fysiek contact.

Tot 2025 zouden nog eens 40 tot 50 start-ups het licht moeten zien, zo luidt de doelstelling. ,,Daarmee zouden we 2000 banen creëren en zo een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de innovatiekracht van de regio en daarmee van Nederland. Cruciaal is dat meer geld beschikbaar komt voor deep tech start-ups. Nederland loopt op dit gebied achter op andere landen in Europa, de Verenigde Staten en Azië.”

Beursgang met start-ups

HighTechXL wil met zijn start-ups naar de beurs NXchange, een platform dat beleggers koppelt aan bedrijven. Het idee is dat ze kunnen handelen in zowel een ‘mandje’ van alle start-ups samen als in individuele bedrijven. ,,We proberen daarvoor 30 miljoen euro op te halen bij investeerders", zegt John Bell. ,,Start-ups hebben dan zowel financiering als een beursnotering.”

De coronacrisis maakt het voor de prille bedrijven niet gemakkelijker. Investeerders en klanten zijn voorzichtiger, weet Bell. De coronalening van het Rijk heeft een aantal start-ups kunnen helpen. ,,Maar de terugbetaling van het geld start binnenkort en sommige hebben nog weinig inkomsten. Niet iedereen gaat het overleven. Op zich is dat prima; het hoort bij de start-up wereld."