Festivals in Eindhoven, Best en Beek en Donk getroffen door nieuwe corona-maatregelen

EINDHOVEN - De nieuwe corona-maatregelen van het kabinet treffen ook enkele festivals in Zuidoost-Brabant. Omdat samenkomsten van meer dan drie personen tot 1 juni zijn verboden, valt het doek voor onder meer Royal Dutch Eindhoven (26 en 27 april), Villa Ananas (27 april in Beek en Donk), Bontgenoten Festival (2 mei in Eindhoven) en Lakedance (op 16 mei bij Aquabest).

Het verbod op grote samenkomsten gold voorheen tot 6 april. Jochem van Pelt van festivalorganistor First Vision uit Best is blij dat er nu duidelijkheid is. Het bedrijf tekent voor onder meer Royal Dutch (het gratis toegankelijke festival rond Koningsdag) en Lakedance, waarvoor tickets moeten worden aangeschaft. ,,Er was onzekerheid of onze festivals doorgang konden vinden. We wilden graag verder, maar alles veranderde met de dag. Wat dat betreft weten we nu waar we aan toe zijn.”

De komende dagen gaat hij met zijn team alle consequenties in kaart brengen. ,,Alle mensen die al een kaartje hebben gekocht zullen persoonlijk bericht krijgen. Wij als First Vision zullen zorgen voor een passende oplossing en/of een alternatief voor de aangeschafte tickets”, aldus Van Pelt. ,,We gaan dat gewoon heel netjes oplossen. Mensen hebben altijd veel vertrouwen in ons gehad.” Overigens staat op 8 augustus ook nog een editie van Lakedance op de agenda. Die gaat vooralsnog gewoon door.

In overleg met artiesten

Over de schade die wordt veroorzaakt door de afgelastingen durft Van Pelt zich niet uit te laten. ,,Ik heb echt geen idee. We gaan in overleg met leveranciers en met artiesten. Want dit treft niet alleen ons, maar dit treft veel meer partijen. Daar hebben we geen pasklare oplossing voor liggen.” Het is de tweede keer dat Lakedance geen doorgang kan vonden. In 2007 werd het festival afgelast wegens gebrek aan voldoende politieinzet.

Ook het Koningsdag-evenement Villa Ananas in Beek en Donk gaat niet door. Bovendien is de vraag of festivalorganisator Bromios in Beek en Donk logistiek in de knel komt met het festival WiSH Mexico, dat voor 23 mei gepland staat. Van Bromios was maandagavond niemand voor commentaar bereikbaar. Het Bontgenoten Festival is tevens geschrapt: dit dance-feest zou op 2 mei voor de tweede keer plaatsvinden bij de Karpendonkse Plas in Eindhoven.

De tweede editie van Klassiek op de Campus is eveneens van de kalender gehaald. De organisatie maakte dit maandagochtend al bekend, dus nog voordat het kabinet de nieuwe maatregelen aankondigde. Probleem was dat vanwege de corona-crisis de uitgenodigde orkesten langere tijd niet kunnen repeteren. Het festival op het terrein van de TU/e stond gepland voor zondag 17 mei. Het evenement wordt niet verschoven, maar zal pas 6 juni volgend jaar weer plaatsvinden. Festival op de Campus was de (kleinschaliger) opvolger van Muziek op de Dommel en beleefde vorig jaar zijn ‘debuut’.