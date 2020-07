Flexkantoren groeien razendsnel in Eindhoven: flexstad nummer twee in Europa, volgens rapport

Met 5,9 procent aan flexruimte op het totale aantal kantorenmeters blijft Eindhoven nipt achter koploper Amsterdam dat 6 procent noteert. Londen is met 5 procent nummer drie op de lijst. Colliers onderzocht 43 steden in Europa.

Jonge technologiebedrijven

De flexkantorenmarkt van Eindhoven is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, meldt directeur Robert Kok van Colliers in een toelichting. Eind 2015 lag het aandeel flexkantoren op 2,8 procent. ,,Met name Microlab op Strijp-S en nieuwe vestigingen van Regus en Welkin & Meraki hebben bijgedragen aan deze snelle groei.” De vraag in Eindhoven naar deze ruimtes houdt verband met het grote aantal jonge technologiebedrijven, meent Colliers.