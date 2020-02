Gemeenten uit regio Eindhoven halen iets meer geld op met hondenbelasting

Dit jaar heffen 8 gemeenten uit Zuidoost Brabant hondenbelasting. Met de blaftaks halen die gemeenten in 2020 naar verwachting 2,6 miljoen euro op. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar: toen was de opbrengst in deze regio nog 100.000 euro minder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020.