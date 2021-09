Goed nieuws voor Ameezing Eindhoven: festival mag doorgaan, maar wel in afgeslankte vorm

EINDHOVEN – Het schrappen van een groot aantal coronamaatregelen, die het kabinet dinsdagavond bekend maakte, is goed nieuws voor de organisatie van Ameezing Eindhoven. Dat evenement gaat dit jaar door, maar in een wat afgeslankte vorm.

“We hebben gekozen voor een basic-editie, op vrijdag 29 oktober bij de Wim van Doorne Muziekkiosk vóór het Stadspaviljoen”, zegt Margot Burgering, woordvoerder van Ameezing Eindhoven. ,,Nu een groot deel van de Coronabeperkingen is weggevallen hadden we zelfs weer op het Stadhuisplein gemogen, maar we kiezen dit jaar voor een kleine editie. Op het plein vóór de Wim van Doorne Muziekkiosk kunnen we 3500 mensen ontvangen, op het Stadhuisplein zouden dat er 8000 zijn.”

Tot de persconferentie dinsdagavond had de organisatie van Ameezing Eindhoven geen idee wat er op hun pad zou komen en wat er weer zou mogen. ,,We hebben beperkte financiele middelen omdat we dit jaar niet actief sponsoren hebben benaderd. Dat vonden wij niet gepast”, adlus Burgering

Burgering wil niet zeggen hoeveel sponsorinkomsten de organisatie misloopt. “We hebben op deze plaats ook minder kosten. Een podium is er al; dat hoeven we dus niet te huren. Verder is alle licht en geluid uitbesteed aan lokale ondernemers”.

Ondanks de basic invulling wordt het een volwaardige Ameezing Eindhoven. Met koor en orkest. “Normaal gesproken zou Ameezing Eindhoven volgende week vrijdag op het Stadhuisplein zijn: de eerste vrijdag ná 18 september. Nu hebben we even wat meer voorbereidingstijd nodig. De vergunning van de gemeente Eindhoven is nog niet binnen, maar we hebben het gevoel dat die er snel gaat komen”.

Een kaartje kopen voor Ameezing Eindhoven kan niet. Op vertoon van een QR-code van je vaccinatiebewijs of testbewijs mag je vanaf 17.30 uur naar binnen en dan geldt het principe vol is vol.