‘Goedkope Chinese elektronica vaak oorzaak brand', waarschuwen Brabantse onderzoekers

Hij noemt een recente woningbrand in Bakel als voorbeeld. Een powerbank aan de oplader vloog midden in de nacht spontaan in de hens. De bewoners dachten dat het vuur ontstaan was in een fritespan die op het aanrecht stond. Maar al snel bleek de powerbank die ernaast lag, de boosdoener te zijn. ,,Van de fritespan zat de stekker niet eens in het stopcontact", vertelt Arjan van Beek. ,,Die powerbank was gloeiend heet geworden, waarna er kortsluiting ontstond en een grote steekvlam vervolgens ook de friteuse in brand zette.”