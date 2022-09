Level Up moet startende tech-ondernemer zetje geven: ‘Weet wat je belangrijkste troef is’

Zwembaden van Lunet mogelijk dicht, eind oktober definitief besluit: ‘Medewer­kers zijn doodmoe’

EINDHOVEN/DUIZEL - Gehandicapteninstelling Lunet stelt een definitief besluit over sluiting van haar zwembaden in Duizel en Eindhoven uit tot eind oktober. En hoewel de vakantie voorbij is blijven ze slechts beperkt open. De reden? Veel medewerkers zijn ziek.

13:56