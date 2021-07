Logistiek en data-analyse bundelen krachten in Brainport: Nunner helpt Bright Cape mede aan 10 miljoen euro groeikapitaal

Bright Cape helpt bedrijven gebruik te maken van de enorme hoeveelheid data die ze bezitten. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden patronen in bedrijfsprocessen herkend en kunnen voorspellingen worden gedaan over komende ontwikkelingen.

Digitalisering en robotisering

Nunner-eigenaar Cootjans ziet de toegevoegde waarde daarvan ook in de wereldwijde logistieke dienstverlening van zijn concern met 625 medewerkers. Daarin is nauwgezet en efficiënt werken cruciaal. Digitalisering en robotisering gaan volgens Cootjans in de logistiek een steeds grotere rol spelen.

Quote We hebben kennis in huis nodig van kunstmati­ge intelligen­tie. Erwin Cootjans, Nunner

,,We hebben kennis in huis nodig van kunstmatige intelligentie”, motiveert de Nunner-directeur. Via zijn vennootschap Baerbergh Holding verwerft hij de helft van de aandelen van Bright Cape. De andere helft blijft in handen van de Eindhovense investeringsmaatschappij GGD Investments. Ook GGD stelt groeikapitaal beschikbaar aan Bright Cape.

High Tech Campus

Het databedrijf van oprichter/directeur Serge Beniers groeide in de afgelopen jaren naar zo’n vijftig medewerkers, verspreid over vestigingen in de voormalige Petrakerk in Eindhoven, in Amsterdam en op de High Tech Campus.

ASML en zorgrobot

Bright Cape werkt voor bedrijven als ASML en Philips en banken en verzekeraars. Het is ook betrokken bij de ontwikkeling van zorgrobot Sara, dat personeel in zorginstellingen ondersteunt.

,,We hebben met Bright Cape een groeiambitie, zowel met multinationals als met bedrijven in het mkb”, zegt Bram van den Heuvel namens GGD Investments. ,,Daarvoor willen we meer en betere mensen kunnen inzetten.”

Anticiperen op orders

Het databedrijf wil de groei ook gestalte geven via samenwerkingen. In Cootjans heeft het zowel een financiële partner als een partij om inhoudelijk de krachten mee te bundelen. Voor het toepassen van kunstmatige intelligentie en robotica bij Nunner ziet directeur Beniers van Bright Cape een scala aan mogelijkheden. Hij noemt bijvoorbeeld de inzet van robots voor het verzamelen van orders in magazijnen, het combineren van ladingen op basis van historische data en anticiperen op komende orders op basis van eerdere opdrachten.

Voordeel van de samenwerking voor Nunner is dat het ook zijn klanten de diensten van Bright Cape kan aanbieden. Het databedrijf kan op zijn beurt de ervaringen bij Nunner in logistieke processen gebruiken bij met name productiebedrijven die het als klant heeft.