Lokale makers mogen schitteren op buitenscherm bij Natlab: ‘Gevoel overbrengen in 5 minuten’

EINDHOVEN - Korte films van regionaal talent op groot scherm buiten: dat is het idee achter ‘Fresh Meet’ van Broet en Natlab in Eindhoven. ‘Felt’ van Kasper van ’t Hoff en Dennis de Pijper is een van de films die woensdag 18 augustus te zien is. De woensdagen erna is er ook nog ‘Fresh Meet’.

De liefde voor bewegend en stilstaand beeld bracht hen samen, en zo maakten Kasper van ’t Hoff (58) en Dennis de Pijper (27), beide filmmaker en fotograaf (samen: Shootby), eind 2020 hun eerste korte film Felt. in hun studio in het Klokgebouw op Strijp-S vertellen ze over hun passie voor beeld én samenwerken.

,,Verhalen vertellen in beeld, dat doen we. We werken veelal in de reclamewereld en dat is divers. De ene keer fotograferen we producten, de andere keer vertellen we de verhalen van mensen achter het product. We regisseren en werken ook als camerateam. We zijn Jut en Jul in film- en fotografieland”, vertelt Van ’t Hoff. ,,Ik had altijd al het idee om een film te maken, naast het werken in opdracht. Het is allebei tof, maar ik wilde een keer helemaal los met mijn eigen verhaal.”

Clip uit de jaren ’80

,,We maken werk vanuit ons hart”, zegt Van ’t Hoff. ,,Het idee voor Felt zat al langer in mijn hoofd. Het begon met een tekst op een bierviltje. Daar heb ik een verhaal omheen gemaakt. Ik wilde een video maken die de lengte had van een clip uit de jaren ’80. Zoals Thriller van Michael Jackson, daar zit echt een verhaal in.” De Pijper: ,,Ik vond het inspirerend om deze film met Kasper te maken. We werken iedere dag samen en dat gaat super goed, maar bij deze film merkte ik weer hoe goed het gevoel is tussen ons.”

Quote Ik wilde een video maken zoals ‘Thriller’ van Michael Jackson, daar zit echt een verhaal in Kasper van ’t Hoff , filmer

Fijn samenwerken

,Met een aantal mensen met wie we fijn samenwerken, hebben we de film gemaakt. Het zijn professionals uit de buurt. Zij hebben hun tijd geïnvesteerd omdat ze het een mooi project vonden", zegt De Pijper. ,,De hoofdrolspeler kwam gewoon op z’n fietsje en we deden alles met onze eigen apparatuur en op de plekken waar we bekend waren.”

Felt werd in drie dagen gedraaid, voornamelijk in de studio van Shootby en buiten op Strijp-S. In totaal duurt de film vijf minuten. Van 't Hoff: ,,Breng maar eens een gevoel over in vijf minuten. Dan moet je goed nadenken wat je wilt laten zien.”

Klokgebouw

Van ’t Hoff zit 15 jaar in het Klokgebouw en sinds 2013 werkt hij met De Pijper samen. Van ’t Hoff volgde op kunstacademie St. Joost de richting fotografie en audiovisueel en De Pijper deed op St. Lucas eerst de videorichting en daarna fotografie.

,,We konden dit doen, omdat we genoeg andere opdrachten hebben. Een ‘passieproject’ heet dat wel in de filmwereld. Daarnaast hadden we mensen om ons heen die hun tijd en energie hierin wilden steken. Heel waardevol”, zegt Van ’t Hoff.

Fresh Meet



,,We zijn fervent Natlab-liefhebbers en zitten middenin dé hotspot Strijp-S. Daarom wilden we meer weten van de filmscene in Eindhoven. We zijn dit voorjaar in gesprek gegaan met Maureen Prins, directeur van Broet (plek voor film- en audiovisuele professionals in Brabant). Begin dit jaar had ik Felt al opgestuurd naar Maureen”, zegt Van ’t Hoff. ,,Het gesprek was meteen fijn en ze gaf aan dat ze Felt graag wilde draaien op Fresh Meet bij Natlab.”

,,Felt is nooit gemaakt met het idee dat het op een festival zou komen, maar wilden de film gewoon graag maken. Natuurlijk zijn we heel trots dat ‘ie wordt getoond. Ik wil een verhaal vertellen, ook om zelf niet te vergeten”, zegt Van ’t Hoff. ,,Ik maak juist graag verhalen voor het publiek”, zegt De Pijper.

Het duo heeft de smaak van korte films maken te pakken. Met een filmschrijver die ze via Broet kennen, zijn ze bezig met een volgende film. De Pijper: ,,De energie die we voelen in onze opdrachten, voelen we ook bij het korte films maken. Het liefst beginnen we dit jaar met draaien.”

Naast Felt van Shootby zijn woensdagavond 18 augustus Wonden helen niet in het donker (Takka Naffa Film), Love Me Like I Love You (Sanne Kortooms), Virgins (Camiel Zwart) en Moon (Cleo Mullis) te zien. Ook de woensdagen erna zijn er nog Fresh Meet-avonden. Meer info: natlab.nl/buitenfilm